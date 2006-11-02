Добавить функциональность в SDK [url=https://sourceafis.machinezoo.com/]https://sourceafis.machinezoo.com[/url] Подсчет количества черных пикселей на отрезках. Отрезки: проходят через центр, с возможностью задать угол наклона и длину. Функциональность: нажать кнопку, изображение обрабатывается встроенными функциями SDK (ч/б, утончение) и проводится подсчет пикселей. Результат - в окошке. ТЗ нет ...