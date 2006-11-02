slalmi

Михаил Спивак slalmi

 
56 летУкраина/Полтава
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Кризисное управление и автоматизация бизнес процессов

Знание систем управления качеством, производством, маркетингом.

Анализ, моделирование (IDEF, DFD),  оптимизация бизнеспроцессов.  

  • Редактирование класса (C# или java) для подсчета пикселей

    В существующем проекте на c#  (SourceAFIS for .NET  1.7)  ввести подсчет количества пикселей в указанном участке изображения.  [url=https://sourceafis.machinezoo.com/net]https://sourceafis.machinezoo.com/net[/url] [b]Подробно:[/b] Вышеуказанное решение обрабатывает изображения, в частности скелетонизирует , что проводится классом thinner.cs.  [list][*]Отредактировать  класс thinner.cs ,  добавив подсчет количества пикселей скелетонизированного ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн коробки конфет

    Коробка картонная 250 гр. "Чернослив в шоколаде" предоставляю тексты и логотип прошу учесть переработку в соотв. с дополнительно возникающими пожеланиями, соотв. озвучьте кол-во переработок.  преимущество принимающим оплату по безналу, Украина.

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить функциональность в СДК

    Добавить функциональность в SDK [url=https://sourceafis.machinezoo.com/]https://sourceafis.machinezoo.com[/url] Подсчет количества черных пикселей на отрезках. Отрезки: проходят через центр, с возможностью задать угол наклона и длину. Функциональность: нажать кнопку, изображение обрабатывается встроенными функциями SDK (ч/б, утончение)  и проводится подсчет пикселей. Результат  - в окошке. ТЗ нет ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подсчет пикселей на отрезке

    Грузим изображение, делаем чб, считаем количество пересечений отрезка длиной 5 мм с элементами изображения. Или просто черные пиксели Расположение и ориентация отрезка - автоматически,в районе центра Желательно VB6, т.к. работы ведутся в нем

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • SMS покер

    разработка аналогично здесь: http://www.million21.com/Games/Poker/ под существующий смс сервер детали сервера отдельно про подробное тех задание не спрашивать, не будет.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Image mapping

    OCR приложение для вычисления координат точек, формирующих изображение отностительно назначенной системы координат

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Медицинская инфосистема

    $7500

    Управление отношениями с пациентами в клинике. 1. Управление базой данных пациентов: поиск, контакты, визиты, назначения 2. Управление оболочкой: органайзер, интеграция с оффисными приложениями 3. Масштабируемость: клиент сервер, неорганиченное кол-во клиентов 4. Удаленный доступ и безопасность: защищенное ...

    Прикладное ПО88 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вап портал с веб зеркалом

    $1000

    Уточнение к проекту Сервисы: рассылки, закачки, контент , общение, объявления, отправка смс. предусмотреть валидацию тел. номера. Просьба обращаться только с опытом разработки вап-страниц, т к требуется не совсем стандартное решение. Функциональность 1. Пользовательская - обязательная регистрация - подписка на ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад