В существующем проекте на c# (SourceAFIS for .NET 1.7) ввести подсчет количества пикселей в указанном участке изображения. [url=https://sourceafis.machinezoo.com/net]https://sourceafis.machinezoo.com/net[/url] [b]Подробно:[/b] Вышеуказанное решение обрабатывает изображения, в частности скелетонизирует , что проводится классом thinner.cs. [list][*]Отредактировать класс thinner.cs , добавив подсчет количества пикселей скелетонизированного ...
Знание систем управления качеством, производством, маркетингом.
Анализ, моделирование (IDEF, DFD), оптимизация бизнеспроцессов.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Коробка картонная 250 гр. "Чернослив в шоколаде" предоставляю тексты и логотип прошу учесть переработку в соотв. с дополнительно возникающими пожеланиями, соотв. озвучьте кол-во переработок. преимущество принимающим оплату по безналу, Украина.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт5 лет назад
Добавить функциональность в SDK [url=https://sourceafis.machinezoo.com/]https://sourceafis.machinezoo.com[/url] Подсчет количества черных пикселей на отрезках. Отрезки: проходят через центр, с возможностью задать угол наклона и длину. Функциональность: нажать кнопку, изображение обрабатывается встроенными функциями SDK (ч/б, утончение) и проводится подсчет пикселей. Результат - в окошке. ТЗ нет ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Грузим изображение, делаем чб, считаем количество пересечений отрезка длиной 5 мм с элементами изображения. Или просто черные пиксели Расположение и ориентация отрезка - автоматически,в районе центра Желательно VB6, т.к. работы ведутся в немПрикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
В компоненте джумлы поменять смс отправку используя мое апмВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
разработка аналогично здесь: http://www.million21.com/Games/Poker/ под существующий смс сервер детали сервера отдельно про подробное тех задание не спрашивать, не будет.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Добавить поставщика услуг в компонент отправки смс для Джумлы: http://www.willcodejoomlaforfood.de/downloads/com_mysms_0.5.1.zip используя готовый php класс который я предоставлюВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
OCR приложение для вычисления координат точек, формирующих изображение отностительно назначенной системы координатПрикладное ПО11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $7500
Управление отношениями с пациентами в клинике. 1. Управление базой данных пациентов: поиск, контакты, визиты, назначения 2. Управление оболочкой: органайзер, интеграция с оффисными приложениями 3. Масштабируемость: клиент сервер, неорганиченное кол-во клиентов 4. Удаленный доступ и безопасность: защищенное ...Прикладное ПО88 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Уточнение к проекту Сервисы: рассылки, закачки, контент , общение, объявления, отправка смс. предусмотреть валидацию тел. номера. Просьба обращаться только с опытом разработки вап-страниц, т к требуется не совсем стандартное решение. Функциональность 1. Пользовательская - обязательная регистрация - подписка на ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад