Веб-дизайнер, UX/UI дизайнер
Добрый день, меня зовут Александр.
Я предоставляю услуги веб-дизайна. Работаю с такими программами как Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Имеются практические навыки UI/UX. Специализируюсь на разработке корпоративных сайтов, landing Page, интернет-магазинах, а также адаптивного дизайна.
Преимущества:
Приятное и продуктивное общение с клиентами.
Отличный уровень знаний в области ux и ui дизайна.
Большой опыт работы с сайтами интернет-магазинов.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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