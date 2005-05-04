Веб-дизайнер, UX/UI дизайнер

Добрый день, меня зовут Александр.

Я предоставляю услуги веб-дизайна. Работаю с такими программами как Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Имеются практические навыки UI/UX. Специализируюсь на разработке корпоративных сайтов, landing Page, интернет-магазинах, а также адаптивного дизайна.

Преимущества:

Приятное и продуктивное общение с клиентами.

Отличный уровень знаний в области ux и ui дизайна.

Большой опыт работы с сайтами интернет-магазинов.