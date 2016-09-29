slarti

Денис slarti

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводы, редактура, поиск новостей

Образованность, ответственный подход и доза креатива.

Высшее гуманитарное образование. 

Обладаю большим опытом в области переводов, особенно спортивной (футбольной) направленности, небольшой опыт в написании авторских футбольных статей. Занимаюсь редактированием текста и правкой ошибок. Нахожу новости и качественно перевожу. Хорошо знаю английский язык, владею Adobe Photoshop и Microsoft Word.

Плюсы работы со мной:

- Доступная цена

- Ответственность за качество

- Оперативная связь: никаких исчезновений

- Профессиональное общение

- Никаких пустых обещаний