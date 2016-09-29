Переводы, редактура, поиск новостей
Образованность, ответственный подход и доза креатива.
Высшее гуманитарное образование.
Обладаю большим опытом в области переводов, особенно спортивной (футбольной) направленности, небольшой опыт в написании авторских футбольных статей. Занимаюсь редактированием текста и правкой ошибок. Нахожу новости и качественно перевожу. Хорошо знаю английский язык, владею Adobe Photoshop и Microsoft Word.
Плюсы работы со мной:
- Доступная цена
- Ответственность за качество
- Оперативная связь: никаких исчезновений
- Профессиональное общение
- Никаких пустых обещаний
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