Переводы, редактура, поиск новостей

Образованность, ответственный подход и доза креатива.

Высшее гуманитарное образование.

Обладаю большим опытом в области переводов, особенно спортивной (футбольной) направленности, небольшой опыт в написании авторских футбольных статей. Занимаюсь редактированием текста и правкой ошибок. Нахожу новости и качественно перевожу. Хорошо знаю английский язык, владею Adobe Photoshop и Microsoft Word.

Плюсы работы со мной:

- Доступная цена

- Ответственность за качество

- Оперативная связь: никаких исчезновений

- Профессиональное общение

- Никаких пустых обещаний