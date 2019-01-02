slastina_olga

Ольга Сластина slastina_olgaslastina_olga
57 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Окончила курсы в Академии Профессионалов по ведению рекламных компаний на Поиске и РСЯ.
Готова работать за полцены по наработке практики. Что умею :сбор масок по вашей тематике,парсинг ключевых запросов,работа с таблицами Excel и Mind.
Самое главное в моей работе - добросовестность,качественный и значимый результат. Могу работать как самостоятельно ,так и в команде.
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