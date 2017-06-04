Легкие, стильные, современные сайты. Удобные для пользователя и прибыльные для владельца!
Здравствуйте! Меня зовут Диана. Я веб-дизайнер.
В этой сфере я недавно, но она мне уже безумно нравится.
Я прекрасно понимаю, что красивая картинка не гарантирует достижения цели сайта. Сайт еще должен быть продуманным, удобным и интересным для пользователя. Чтобы ему хотелось провести там как можно больше времени и в конечном счете что-то купить. И я готова воплотить эти моменты в жизнь!
Буду рада сотрудничеству с Вами!
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