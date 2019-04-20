slav_one

Вячеслав Сляров slav_one

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Комплексное продвижение в Instagram. Создание контента, стратегий, настройка таргетированной рекламы.

Трудимся, чтобы Instagram полюбил ваш аккаунт, а твои потенциальные клиенты с радостью

подписывались на тебя

✔Качественно упакуем профиль и твою услугу.

✔Затем - контент. Этот основа основ. Над контентом работает несколько специалистов: менеджер, копирайтер, дизайнер. Контент будет “цеплять” твоего клиента. Твои

подписчики будут “залипать” у тебя в аккаунте, листая картинки, читая текст и смотря

сториз. Вот именно к этому эффекту мы стремиться, работая над контентом.

✔Используем только “белые” способы, которые приведут в ваш аккаунт потенциальных

клиентов, а не ботов.

✔Работаем над тем, чтобы создать правильную активность в аккаунте - взаимопиар с блогерами, реклама у качественных блогеров, конкурсы и т.д.

И это только малая часть того, что делается в рамках продвижения.

Теперь понятно,

почему продвижение не может стоить 5000 рублей?

Продвижение в Instagram
Портфолио
Социальные сети (SMM и SMO)
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от $200
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