Комплексное продвижение в Instagram. Создание контента, стратегий, настройка таргетированной рекламы.

Трудимся, чтобы Instagram полюбил ваш аккаунт, а твои потенциальные клиенты с радостью

подписывались на тебя

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✔Качественно упакуем профиль и твою услугу.

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✔Затем - контент. Этот основа основ. Над контентом работает несколько специалистов: менеджер, копирайтер, дизайнер. Контент будет “цеплять” твоего клиента. Твои

подписчики будут “залипать” у тебя в аккаунте, листая картинки, читая текст и смотря

сториз. Вот именно к этому эффекту мы стремиться, работая над контентом.

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✔Используем только “белые” способы, которые приведут в ваш аккаунт потенциальных

клиентов, а не ботов.

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✔Работаем над тем, чтобы создать правильную активность в аккаунте - взаимопиар с блогерами, реклама у качественных блогеров, конкурсы и т.д.

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И это только малая часть того, что делается в рамках продвижения.

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Теперь понятно,

почему продвижение не может стоить 5000 рублей?