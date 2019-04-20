Трудимся, чтобы Instagram полюбил ваш аккаунт, а твои потенциальные клиенты с радостью
подписывались на тебя
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✔Качественно упакуем профиль и твою услугу.
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✔Затем - контент. Этот основа основ. Над контентом работает несколько специалистов: менеджер, копирайтер, дизайнер. Контент будет “цеплять” твоего клиента. Твои
подписчики будут “залипать” у тебя в аккаунте, листая картинки, читая текст и смотря
сториз. Вот именно к этому эффекту мы стремиться, работая над контентом.
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✔Используем только “белые” способы, которые приведут в ваш аккаунт потенциальных
клиентов, а не ботов.
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✔Работаем над тем, чтобы создать правильную активность в аккаунте - взаимопиар с блогерами, реклама у качественных блогеров, конкурсы и т.д.
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И это только малая часть того, что делается в рамках продвижения.
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Теперь понятно,
почему продвижение не может стоить 5000 рублей?
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