slava-varov

FRONT-END DEVELOPER
Должность: верстальщик, front-end разработчик, WEB-дизайнер.
Кто: уч. 7"Г" класса МБОУ СОШ №8 г.Лобня М.О.
ФИО: Варов Святослав Игоревич.
Номер телефона: 8 (968) 390-99-03.
e-mail: [email protected].
Главные изучаемые предметы: алгебра - 10 класс, геометрия - 7 класс, физика - 7 класс.
Дополнительные навыки: Английский язык - базовый.
Дополнительная информация: в 7 классе изучена алгебра до 10 класса включительно, не раз занимал первое место в школьном этапе олимпиады по математике.
Хобби: WEB дизайн, программирование (на разных языках), математика.
Навыки:
- HTML5
- CSS3
- SASS / SCSS / LESS
- JavaScript
- jQuery
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