slava-varov

Святослав Варов slava-varov

 
27 летРоссия/Лобня
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
FRONT-END DEVELOPER

Должность: верстальщик, front-end разработчик, WEB-дизайнер.

Кто: уч. 7"Г" класса МБОУ СОШ №8 г.Лобня М.О.

ФИО: Варов Святослав Игоревич.

Номер телефона: 8 (968) 390-99-03.

e-mail: [email protected].

Главные изучаемые предметы: алгебра - 10 класс,  геометрия - 7 класс, физика - 7 класс.

Дополнительные навыки: Английский язык - базовый.

Дополнительная информация: в 7 классе изучена алгебра до 10 класса включительно, не раз занимал первое      место в школьном этапе олимпиады по математике.

Хобби: WEB дизайн, программирование (на разных языках),  математика.

Навыки: 

  • HTML5
  • CSS3
  • SASS / SCSS / LESS
  • JavaScript
  • jQuery
JavascriptHTMLjQuerySCSSSASS