slava-varov

FRONT-END DEVELOPER

Должность: верстальщик, front-end разработчик, WEB-дизайнер.

Кто: уч. 7"Г" класса МБОУ СОШ №8 г.Лобня М.О.

ФИО: Варов Святослав Игоревич.

Номер телефона: 8 (968) 390-99-03.

e-mail: [email protected].

Главные изучаемые предметы: алгебра - 10 класс, геометрия - 7 класс, физика - 7 класс.

Дополнительные навыки: Английский язык - базовый.

Дополнительная информация: в 7 классе изучена алгебра до 10 класса включительно, не раз занимал первое место в школьном этапе олимпиады по математике.

Хобби: WEB дизайн, программирование (на разных языках), математика.

Навыки: