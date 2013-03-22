slava07

Сахнюк slava07

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
$50
10 баллов
12 лет назад
Сделать верстку LP
Вячеслав отличный заказчик. Точно поставленная задача, своевременная оплата, а больше ничего и не нужно! Спасибо за предоставленную работу.
С Александром приятно иметь дело, сделал все хорошо и в срок. Рекомендую. Думаю и дальше будем с ним работать.
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн LP по клининговым услугам
Спасибо за интересный проект!Было очень приятно с Вами работать!
Хороший исполнитель, делает все оперативно и в оговоренные сроки. Приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв