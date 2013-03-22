Сделать верстку LP. Срок 1-2 дня, бюджет 50$. Исходник PSD имеется. Жду предложений.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Сделать верстку LP. Срок 1-2 дня, бюджет 50$. Исходник PSD имеется. Жду предложений.
Приветствую. Нужно сделать дизайн LP по клининговым услугам. ТЗ есть. Жду ваших предложений.
Приветствую. Нужно сделать хороший дизайн LP по клининговым услугам. ТЗ готово, нужно только обсудить детали. Жду предложений.
Требуется сделать эффективную рекламную кампанию в Яндекс Директ. Тема клининговые услуги.