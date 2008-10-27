Вячеслав Юрьевич. Мне 22 года. Имею высшее техническое (телекоммуникационные системы и сети) и экономическое (менеджмент организаций) образование. Окончил ВНТУ (Винницкий Национальный Технический Университет). Имею опыт работы с переводами текстов с английского языка (фриланс) более 2 лет. Работал с техническими и художественными текстами Свободно владею ПК. Постоянный доступ к сети Интернет. Могу переводить:

• Английский => Русский

• Английский => Украинский

• Русcкий Украинский

• 1000 знаков – 1-4$

Жду предложений от Вас [email protected] ICQ:481353328. Гарантирую быстроту и качество работы.