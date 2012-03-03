Контент-менеджмент, photoshop

Контакты: [email protected], icq 110945530, skype slava_mangol

Работы в фотошопе (ретуширование фотографий, простая анимация, баннеры, иконки, фавиконки, логотипы и т.п.);

простой перевод английский-русский;

есть опыт по специализациям: контент-менеджер, модератор, онлайн-консультация (IT-сфера);

хорошие знания HTML (создание сайтов, обновление и поддержка), начальные знания по фотошоп.

Специальные умения (навыки): базовый уровень английского языка, достаточный для понимания технической литературы; базовые знания по программированию.

Личные качества: самостоятельный, целеустремленный, коммуникабельный, предприимчивый, требовательный к окружающим, нацелен на результат, готов к самообучению, постоянно занимаюсь самообразованием.