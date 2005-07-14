Программирование: С/С++ (MFC, DirectX, STL, OpenGL, HLSL, GLSL, asm shaders, IntelC-оптимизация, под Win и *nix), assembler (x86 включая SSE и SSE2, в т.ч. оптимизация кода), PHP, Perl, MySQL, Trolltech Qt. Богатый опыт разарботки как небольших ERP-систем, так сайтов, система удалённого администрирования сайтов, разного рода утилит, 3д-приложений (в т.ч. презентаций), 2д-приложений (презентации, flash), опыт кросс-платформенной разработки, опыт создания сетевых приложений, в т.ч. клиент-сервер, в т.ч. гибридных win/*nix.

Графика: 3d Studio MAX, MAX Script, MAX SDK, Maya, MEL, hi- и low- poly моделирование, анимация, текстурирование, материалы, освещние визуализация (в т.ч. интерьеров, экстерьеров). Фотографическое качество. Есть большой опыт модлирования lowpoly-объетов для игр (от 300 до 5-10 тыс. поли).

Дизайн и текстуринг: PhotoShop, создание плагинов к фотошопу, CorelDraw, Corel PhotoPaint, VBA в Corel, AI. Имеем немалый опыт в разработке дизайна сайтов, UI Layout, юзабилити, refactoring, логотипов и фирменного стиля, огромный опыт в текстурировании low- и hi- poly объектов как в 3d MAX, так и в AW Maya