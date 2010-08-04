Программист C/C++

Фриланс проекты для `в контакте`: `цветы в подарок на стену друзьям`, `мягкие игрушки в подарок на стену друзьям`, `мишки тедди в подарок на стену друзьям`. Настройка выделенного linux сервера (http, php, mysql, java); построение базы данных под MySQL; разработка серверного приложения на java.

Компания `neoqb`: проект `rise of flight` (www.riseofflight.com); разработка базовых компонентов (инициализация потоков, генерация игровых объектов, консоль и консольные команды), разработка сетевой системы игры (сервер, клиент, протокол обмена, элементы и объекты сетевой логики) С++ (linux, windows, GCC, MinGW GCC, MSVC).

Компания `nikita`: проект `видео слот для игровых слот автоматов`; разработка графической системы OpenGL. вероятностной математической системы, логики игр `три богатыря`, `музыкальный магазин`, `огород` С++ (linux, windows, GCC, MinGW GCC); управление командой разработчиков 2 программиста 1 художник.