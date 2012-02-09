Немного о себе и о том чем я занимаюсь.
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Меня зовут Слава Бунтарь и я – профессиональный копирайтер. Более 5 лет я занимаюсь журналистикой, был корреспондентом ТК «Лад», одного из крупнейших в стране телеканалов, занимался продажами статей в газеты и журналы Беларуси. Сейчас основную свою деятельность я перенес в сеть. Как и раньше продолжая работать над словом.
Что такое текст для меня?
Опыт позволил мне прийти к одной очень простой и очевидной мысли. Просто текстов не бывает. Информация сама по себе, обычно просто бесполезна. Если ты хочешь что-то опубликовать в сети, ты должен понимать, что каждое слово, которое дойдет до читателя, должно как-то воздействовать на него:
• формировать определенное мнение о событии, торговой марке, товаре;
• вызывать определенные эмоции, связанные с темой статьи: симпатию, антипатию, злость, желание, но не полное безразличие;
• и, внимание! Каждый текст, просто обязан заставить читателя верить!
Все тексты делятся на:
• Хорошие. Всем нравятся, многие читают.
• Плохие. Никому не нравятся, некоторые читают.
• Никакие. Просто не читают.
Как любой профессиональный журналист, я хочу, чтобы написанным мной восхищались. Ведь от качества моих статей напрямую зависит как моя репутация, так и количество заказов а, следовательно, и денежных средств пришедших на мой кошелек.
Помимо ХОРОШИХ статей, я пишу еще и ПРОДАЮЩИЕ тексты, которые:
• во-первых, привлекают внимание к самому объекту, а не к себе,
• вызывают интерес к тому, о чем они написаны,
• порождают желание узнать об этом больше,
• помогают читателю взять и сделать то, о чем его просят.
Лучший рекламный текст на мой взгляд выглядит просто как письмо школьника своему товарищу и вызывает эффект действия таблетки аспирина при головной боли.
Сейчас вы можете посмотреть примеры моих работ, а также ознакомится с ценами и условиями моей работы.
Но лучше всего задать вопросы лично.
Как это сделать?
Просто отправить письмо по адресу: [email protected]
Жду ваших вопросов и с удовольствием отвечу!
С уважением, Слава Бунтарь.