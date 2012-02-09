Немного о себе и о том чем я занимаюсь.

Если у вас есть потребность в услугах копирайтера, и вы живете и работаете в Беларуси, вы можете позвонить мне уже сейчас по телефону +375 33 605 56 71 или читать дальше.

Меня зовут Слава Бунтарь и я – профессиональный копирайтер. Более 5 лет я занимаюсь журналистикой, был корреспондентом ТК «Лад», одного из крупнейших в стране телеканалов, занимался продажами статей в газеты и журналы Беларуси. Сейчас основную свою деятельность я перенес в сеть. Как и раньше продолжая работать над словом.

Что такое текст для меня?

Опыт позволил мне прийти к одной очень простой и очевидной мысли. Просто текстов не бывает. Информация сама по себе, обычно просто бесполезна. Если ты хочешь что-то опубликовать в сети, ты должен понимать, что каждое слово, которое дойдет до читателя, должно как-то воздействовать на него:

• формировать определенное мнение о событии, торговой марке, товаре;

• вызывать определенные эмоции, связанные с темой статьи: симпатию, антипатию, злость, желание, но не полное безразличие;

• и, внимание! Каждый текст, просто обязан заставить читателя верить!

Все тексты делятся на:

• Хорошие. Всем нравятся, многие читают.

• Плохие. Никому не нравятся, некоторые читают.

• Никакие. Просто не читают.

Как любой профессиональный журналист, я хочу, чтобы написанным мной восхищались. Ведь от качества моих статей напрямую зависит как моя репутация, так и количество заказов а, следовательно, и денежных средств пришедших на мой кошелек.

Помимо ХОРОШИХ статей, я пишу еще и ПРОДАЮЩИЕ тексты, которые:

• во-первых, привлекают внимание к самому объекту, а не к себе,

• вызывают интерес к тому, о чем они написаны,

• порождают желание узнать об этом больше,

• помогают читателю взять и сделать то, о чем его просят.

Лучший рекламный текст на мой взгляд выглядит просто как письмо школьника своему товарищу и вызывает эффект действия таблетки аспирина при головной боли.

Сейчас вы можете посмотреть примеры моих работ, а также ознакомится с ценами и условиями моей работы.

Но лучше всего задать вопросы лично.

Как это сделать?

Просто отправить письмо по адресу: [email protected]

Жду ваших вопросов и с удовольствием отвечу!

С уважением, Слава Бунтарь.