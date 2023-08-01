slavagolovenko

Привет! Я графический дизайнер, который специализируется на разработке:

- Логотипов;

- Фирменного стиля;

- Полиграфической продукции (брошюры, баннеры, визитные карточки и упаковка);- Веб-дизайна (иконки, веб-баннеры, оформление соц. сетей);

- Инфографики.

Работаю в таких программах как Photoshop, Illustrator, Figma, Autodesk Sketchbook.

Буду рад помочь воплотить ваши желания в реальность и создать уникальный образ для вашего бренда или проекта. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить возможности сотрудничества.