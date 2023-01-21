slavaroskoshnyy

Верстка сайтов

Привет! Я Frontend - разработчик.



Чем я могу вам помочь:

-верстка сайтов;

-размешать сайт на хостинг.



Работая со мной вы получаете:

-быструю коммуникацию, я отвечаю с задержкой максимум 2 часа в чате. Для меня важна скорость выполнения работы;

-я детально оцениваю работу и задаю уточняющие вопросы что бы максимально понять идеальный образ результата, понять как с вашей точки зрения должна быть выполненная работа, поэтому я всегда попадаю в сроки;

-делаю верстку с помощью Perfect Pixel, что позволяет добиться более качественного результата.