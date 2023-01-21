slavaroskoshnyy

Вячеслав Роскошный slavaroskoshnyyslavaroskoshnyy
34 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстка сайтов
Привет! Я Frontend - разработчик.
Чем я могу вам помочь:
-верстка сайтов;
-размешать сайт на хостинг.
Работая со мной вы получаете:
-быструю коммуникацию, я отвечаю с задержкой максимум 2 часа в чате. Для меня важна скорость выполнения работы;
-я детально оцениваю работу и задаю уточняющие вопросы что бы максимально понять идеальный образ результата, понять как с вашей точки зрения должна быть выполненная работа, поэтому я всегда попадаю в сроки;
-делаю верстку с помощью Perfect Pixel, что позволяет добиться более качественного результата.
Я против войны в Украине!