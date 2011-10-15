Общая информация:
Телефон: (063) 815-04-22
ICQ#: 389-315-783
E-mail: [email protected]
Специальность:
Разработчик PHP, JavaScript, AJAX, создание веб-сайтов
Подробности работы:
• Написание скриптов на PHP, JavaScript, AJAX
• Написание стилей CSS, разметка xHTML
• Работа с базами данных, учет пользователей
Опыт работы: 2 года в среде разработки веб-приложений.
Образование:
• Высшее
2006-2010 Международный научно-технический университет им. Акад. Ю. Бугая – Защита информации (Бакалаврат)
• Высшее
2010-2012 Международный научно-технический университет им. Акад. Ю. Бугая – Защита информации (Магистратура)
Владение языками:
• Русский
• Украинский
• Английский
• Немецкий (начальные познания)
Дополнительная информация:
• Имею водительские права кат. В;
• Работаю в CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop;
• Имею базовый опыт создания программ на языках Pascal, Delphi, C++, C#;
• Владею PHP5, JavaScript, AJAX, CSS, XML, xHTML
- Разработка сайтов "И Ай Ти"163 просмотра
- Сайт для изготовителей ПЭТ-преформ132 просмотра
- Сайта для типографии "Спектр Друк"123 просмотра
- Интернет-магазин сумок129 просмотров
- Сайт КНУТКТ166 просмотров
- Сайт для ассоциации дорожников Украины220 просмотров
- Создание шаблона и порезка для Nuke PHP104 просмотра
- Создание шаблона и порезка для Joomla138 просмотров
- Ведение учета клиентов и средств133 просмотра
- Калькулятор расчета стоимости услуг146 просмотров
- Калькулятор расчета стоимости услуг144 просмотра