slavasel

Вячеслав slavasel

 
34 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
WEB-разработчик, PHP, Javascript, AJAX, также C++, C#, Delphi

Общая информация:

Телефон: (063) 815-04-22

ICQ#: 389-315-783

E-mail: [email protected]

Специальность:

Разработчик PHP, JavaScript, AJAX, создание веб-сайтов

Подробности работы:

• Написание скриптов на PHP, JavaScript, AJAX

• Написание стилей CSS, разметка xHTML

• Работа с базами данных, учет пользователей

Опыт работы: 2 года в среде разработки веб-приложений.

Образование:

• Высшее

2006-2010 Международный научно-технический университет им. Акад. Ю. Бугая – Защита информации (Бакалаврат)

• Высшее

2010-2012 Международный научно-технический университет им. Акад. Ю. Бугая – Защита информации (Магистратура)

Владение языками:

• Русский

• Украинский

• Английский

• Немецкий (начальные познания)

Дополнительная информация:

• Имею водительские права кат. В;

• Работаю в CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop;

• Имею базовый опыт создания программ на языках Pascal, Delphi, C++, C#;

• Владею PHP5, JavaScript, AJAX, CSS, XML, xHTML

PHPJavascriptCSSDelphiAjaxCorelDRAWIllustratorPhotoshopЗащита информации
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