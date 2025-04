DSP engineer

Writing programs in C. Optimization of assembler code for DSP processors Qualcomm Kalimba. Modeling in Matlab. Good knowledge of English. 2 years of professional experience.

Написание программ на С. Оптимизация кода на ассемблере для DSP процессоров Qualcomm Kalimba. Моделирования в среде Matlab. Уверенное владение английским. 2 Года профессионального опыта.