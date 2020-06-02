Верстка. Дизайн. Контекст. Freelance

CMS Wordpress

Занимаюсь созданием сайтов. Основные заказы - лендинги, сайты-каталоги, магазины, сайты-визитки.

Использую в работе премиум шаблоны и плагины.

Средний срок сдачи работы от 3-х дней.

Дизайн

Разработка уникальных дизайн-проектов в Figma с последующей сборкой на Tilda ZeroBlock. Уникальные проекты. Пошаговая анимация элементов.

Основные заказы - лендинги и сайты визитки.

Сроки выполнения от 5 дней

Контекст

Медиапланер компании Яндекс.

Реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords

Создание, ведение и аудит рекламных кампаний в РСЯ и на поиске.

Сроки создания компаний от 7 дней.