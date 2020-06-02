Верстка. Дизайн. Контекст. Freelance
CMS Wordpress
Занимаюсь созданием сайтов. Основные заказы - лендинги, сайты-каталоги, магазины, сайты-визитки.
Использую в работе премиум шаблоны и плагины.
Средний срок сдачи работы от 3-х дней.
ДизайнРазработка уникальных дизайн-проектов в Figma с последующей сборкой на Tilda ZeroBlock. Уникальные проекты. Пошаговая анимация элементов.
Основные заказы - лендинги и сайты визитки.
Сроки выполнения от 5 дней
КонтекстМедиапланер компании Яндекс.
Реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords
Создание, ведение и аудит рекламных кампаний в РСЯ и на поиске.
Сроки создания компаний от 7 дней.
Действие аккаунта приостановлено!