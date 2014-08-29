Занимаюсь веб дизайном, написанием и ререйтом статей для сайтов.

Внимание! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на weblancer.net.

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (WebMoney/Western Union/Карта ПриватБанка).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по advego;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

ВНИМАНИЕ!

Проверка уникальности системой отличной от advego – возможна. Оговаривается до начала сотрудничества.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~УСЛУГИ И ЦЕНЫ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

1.1. На главную страницу. От 20 до 25 $.

1.2. Текст «О компании». От 15 до 20 $.

1.3. Тексты для landing page. От 25 до 40 $.

1.4. Тексты в разделы. От 8 до 12 $.

1.5. Продающие тексты. От 10 до 20 $.

1.6. Информационные тексты. От 5 до 8 $.

1.7. Пресс-релизы, обзоры. От 10 до 15 $.

1.8. Описания товаров до 500 знаков. От 3 до 5 за одно описание.

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).

2.1. Коммерческое предложение. От 50 до 80 $.

2.2. Публикации в журналы. От 60 до 90 $.

2.3. Презентации. От 30 до 50 $.

2.4. Листовки. От 25 до 50 $.

2.5. Буклеты. От 35 до 60 $.

3. Рерайтинг. От 2 до 4 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

4. Поэзия. От 5 до 10 $ (стоимость указана за четверостишье).

5. Шаблон для размножения. От 10 до 15$ (за 1000 знаков исходного текста).