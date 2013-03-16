Презентации, мероприятия, редактирование

Free-lance

2011-настоящее время

Организатор мероприятий

• разработка и реализация проектов "под ключ" (детские праздники, свадьбы, культурно-массовые мероприятия, социальные проекты)

• написание сценариев для мероприятий

• планирование, администрирование, контроль всех этапов реализации проекта

• контроль работы подрядчиков

• составление отчетов и фотоотчетов по итогам мероприятий

Центр Маркетинговых коммуникаций «Know How»,

Рекламное агентство «Action!»Москва

2010-2011

Event-manager

• разработка и реализация проектов "под ключ" (корпоративные мероприятия, презентации, маркетинговые мероприятия, социальные проекты)

• написание сценариев для корпоративных мероприятий (праздники, team-building)

• бюджетирование, заключение договоров с подрядчиками, составление финансовой отчетности по проекту

• планирование, администрирование, контроль всех этапов реализации проекта

• контроль работы подрядчиков

• составление отчетов и фотоотчетов по итогам мероприятий

Центр Маркетинговых коммуникаций «Know How»

2008-2010

Project-manager

• Разработка, подготовка и проведение рекламных акций в Санкт- Петербурге для крупнейших производителей FMCG, табачных и алкогольных компаний;

• Работа с ключевыми клиентами Агентства;

• Работа в каналах on-trade и off-trade по различным стандартным и нестандартным механикам (подарок за покупку, дегустации, консультирование, мерчандайзинг, event-мероприятия, проведение вечеринок etc); Подготовка бюджетов рекламных кампаний;

• Набор и подготовка персонала (тренинги), акцент на нематериальную мотивацию;

• Подготовка документации к проектам - отчеты, тренинговые материалы;

• Разработка инструкций для персонала;

• Разработка дизайна POS-материалов