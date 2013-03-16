Free-lance
2011-настоящее время
Организатор мероприятий
• разработка и реализация проектов "под ключ" (детские праздники, свадьбы, культурно-массовые мероприятия, социальные проекты)
• написание сценариев для мероприятий
• планирование, администрирование, контроль всех этапов реализации проекта
• контроль работы подрядчиков
• составление отчетов и фотоотчетов по итогам мероприятий
Центр Маркетинговых коммуникаций «Know How»,
Рекламное агентство «Action!»Москва
2010-2011
Event-manager
• разработка и реализация проектов "под ключ" (корпоративные мероприятия, презентации, маркетинговые мероприятия, социальные проекты)
• написание сценариев для корпоративных мероприятий (праздники, team-building)
• бюджетирование, заключение договоров с подрядчиками, составление финансовой отчетности по проекту
• планирование, администрирование, контроль всех этапов реализации проекта
• контроль работы подрядчиков
• составление отчетов и фотоотчетов по итогам мероприятий
Центр Маркетинговых коммуникаций «Know How»
2008-2010
Project-manager
• Разработка, подготовка и проведение рекламных акций в Санкт- Петербурге для крупнейших производителей FMCG, табачных и алкогольных компаний;
• Работа с ключевыми клиентами Агентства;
• Работа в каналах on-trade и off-trade по различным стандартным и нестандартным механикам (подарок за покупку, дегустации, консультирование, мерчандайзинг, event-мероприятия, проведение вечеринок etc); Подготовка бюджетов рекламных кампаний;
• Набор и подготовка персонала (тренинги), акцент на нематериальную мотивацию;
• Подготовка документации к проектам - отчеты, тренинговые материалы;
• Разработка инструкций для персонала;
• Разработка дизайна POS-материалов