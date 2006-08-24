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ЕЛИСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

О СЕБЕ

 Год рождения: 15 августа 1986 года.

Уверен в себе, целеустремлен, готов приложить максимум усилий для решения поставленной задачи, пунктуален, исполнителен.

ОБРАЗОВАНИЕ

[ 2003] Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) г. Москва

Факультет: Филологический

Специальность: Филология (бакалавриат)

Высшее образование

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

[ 07.04. – 12.04.2008] Военный Университет, г. Москва

 Проявил активное участие в Четвертой московской олимпиаде по арабскому языку

[ 06.06. – 10.06.2007]

Фундаментальная библиотека МГУ им. Ломоносова, г. Москва

 Работа переводчиком арабского языка в мероприятиях, проходивших в рамках Первой Недели культуры Саудовской Аравии в России.

[ апрель 2007] МГИМО, г. Москва

 Проявил активное участие в Третьей московской олимпиаде по арабскому языку

[ 01.11.2006 – по настоящее время]

• Корреспондент, старший редактор в отделе радиовещания на арабские страны Главной Редакции региональных радиовещательных программ Российской радиовещательной компании «Голос России».

[ 17.07. – 24.08.2006]

Стажировка в Университете г. Алеппо (Сирия)

 Успешно прошел курс арабского языка и сдал экзамен на «отлично»

[ 16.05 – 31.05.2006] Перовская Межрайонная Прокуратура г. Москвы [ область/город ]

Переводчик арабского языка

 Был назначен и участвовал в следственных действиях по уголовному делу № 291312 в качестве переводчика. После изучения уголовного дела осуществил устный и письменный перевод процессуальных документов, находящихся в материалах уголовного дела (постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение). Принял участие при производстве отдельных следственных действий, производимых в следственном изоляторе: допрос обвиняемого, очной ставке между потерпевшим и обвиняемым, осуществил устный перевод обвиняемому материалов дела, в порядке ст. 217 УПК РФ.

[10-15.04.2006] МГУ им. М.В.Ломоносова, Институт Стран Азии и Африки г. Москва

 Проявил активное участие во Второй московской олимпиаде по арабскому языку

[ 24.03.2006] Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН и Московский общественный фонд содействия экономическому и культурному сотрудничеству с Сирией « Москва - Алеппо »

 Проявил активное участие в конкурсе чтения стихотворений Аль-Мутанабби г. Москва

[29.03. – 02.04.2004] МГУ им. М.В.Ломоносова, Институт Стран Азии и Африки г. Москва, Саудовская Академия при посольстве КСА в Москве.

 Проявил активное участие в Первой московской олимпиаде по арабскому языку.

Есть опыт преподавания арабского языка русскоязычной аудитории, русского языка арабской аудитории.

Опыт переводов через Интернет

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Арабский – литературный (хороший уровень), диалекты (сирийский – свободное владение, ливанский, египетский - частично).

Английский – разговорный (хороший уровень), чтение и перевод со словарем

Русский (родной)

ЦЕЛЬ

Переводчик арабского языка (литературный язык и диалекты)

ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

Компьютеры, автомобили, чтение, активный спорт (плавание, лыжи)