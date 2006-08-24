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ЕЛИСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
О СЕБЕ
Год рождения: 15 августа 1986 года.
Уверен в себе, целеустремлен, готов приложить максимум усилий для решения поставленной задачи, пунктуален, исполнителен.
ОБРАЗОВАНИЕ
[ 2003] Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) г. Москва
Факультет: Филологический
Специальность: Филология (бакалавриат)
Высшее образование
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
[ 07.04. – 12.04.2008] Военный Университет, г. Москва
Проявил активное участие в Четвертой московской олимпиаде по арабскому языку
[ 06.06. – 10.06.2007]
Фундаментальная библиотека МГУ им. Ломоносова, г. Москва
Работа переводчиком арабского языка в мероприятиях, проходивших в рамках Первой Недели культуры Саудовской Аравии в России.
[ апрель 2007] МГИМО, г. Москва
Проявил активное участие в Третьей московской олимпиаде по арабскому языку
[ 01.11.2006 – по настоящее время]
• Корреспондент, старший редактор в отделе радиовещания на арабские страны Главной Редакции региональных радиовещательных программ Российской радиовещательной компании «Голос России».
[ 17.07. – 24.08.2006]
Стажировка в Университете г. Алеппо (Сирия)
Успешно прошел курс арабского языка и сдал экзамен на «отлично»
[ 16.05 – 31.05.2006] Перовская Межрайонная Прокуратура г. Москвы [ область/город ]
Переводчик арабского языка
Был назначен и участвовал в следственных действиях по уголовному делу № 291312 в качестве переводчика. После изучения уголовного дела осуществил устный и письменный перевод процессуальных документов, находящихся в материалах уголовного дела (постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение). Принял участие при производстве отдельных следственных действий, производимых в следственном изоляторе: допрос обвиняемого, очной ставке между потерпевшим и обвиняемым, осуществил устный перевод обвиняемому материалов дела, в порядке ст. 217 УПК РФ.
[10-15.04.2006] МГУ им. М.В.Ломоносова, Институт Стран Азии и Африки г. Москва
Проявил активное участие во Второй московской олимпиаде по арабскому языку
[ 24.03.2006] Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН и Московский общественный фонд содействия экономическому и культурному сотрудничеству с Сирией « Москва - Алеппо »
Проявил активное участие в конкурсе чтения стихотворений Аль-Мутанабби г. Москва
[29.03. – 02.04.2004] МГУ им. М.В.Ломоносова, Институт Стран Азии и Африки г. Москва, Саудовская Академия при посольстве КСА в Москве.
Проявил активное участие в Первой московской олимпиаде по арабскому языку.
Есть опыт преподавания арабского языка русскоязычной аудитории, русского языка арабской аудитории.
Опыт переводов через Интернет
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Арабский – литературный (хороший уровень), диалекты (сирийский – свободное владение, ливанский, египетский - частично).
Английский – разговорный (хороший уровень), чтение и перевод со словарем
Русский (родной)
ЦЕЛЬ
Переводчик арабского языка (литературный язык и диалекты)
ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ
Компьютеры, автомобили, чтение, активный спорт (плавание, лыжи)