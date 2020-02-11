slavkomali

Личные качества:
Оперативность, ответственность, творческий подход к решению поставленных заданий
Специализация:
-написание сценариев для видео\аудио рекламы (рус, укр, англ)
-литературный перевод англоязычной публицистики (политическая тематика, международные отношения)
-технический перевод: автомобильная тематика (англ\рус)
-написание оригинальных текстов статей (рекламный, не рекламный характер)
-копирайтинг
-видеомонтаж (Adobe Premiere Pro 2.0)
Награды:
Всеукраиснкий фестиваль студенческой рекламы (г. Киев, 2007) - 1-ое место, видеоролик "Затягує", автор сценария
Film Your Issue WIPO Special Prize (г. Лос-Анджелес, 2008) - 1-ое место в номинации "видоролик о защите авторских прав", видеоролик "Copyflights", автор сценария
Образование:
Запорожский Национальный Университет
2005-2010
Факультет журналистики
специальность: журналистика
диплом "специалист"
Опыт работы:
2008-2009
Муніципальна телевізійна мережа (МТМ, Запорожье), журналист
2010-...
Запоріжжя ФМ (Запорожье), DJ