slavkomali

Реклама перевод видеомонтаж сценарий копирайтинг

Личные качества:

Оперативность, ответственность, творческий подход к решению поставленных заданий

Специализация:

-написание сценариев для видео\аудио рекламы (рус, укр, англ)

-литературный перевод англоязычной публицистики (политическая тематика, международные отношения)

-технический перевод: автомобильная тематика (англ\рус)

-написание оригинальных текстов статей (рекламный, не рекламный характер)

-копирайтинг

-видеомонтаж (Adobe Premiere Pro 2.0)

Награды:

Всеукраиснкий фестиваль студенческой рекламы (г. Киев, 2007) - 1-ое место, видеоролик "Затягує", автор сценария

Film Your Issue WIPO Special Prize (г. Лос-Анджелес, 2008) - 1-ое место в номинации "видоролик о защите авторских прав", видеоролик "Copyflights", автор сценария

Образование:

Запорожский Национальный Университет

2005-2010

Факультет журналистики

специальность: журналистика

диплом "специалист"

Опыт работы:

2008-2009

Муніципальна телевізійна мережа (МТМ, Запорожье), журналист

2010-...

Запоріжжя ФМ (Запорожье), DJ