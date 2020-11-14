♦Помогу вам с текстом или озвучкой=)♦
Здравствуйте)я ваша находка на многие случаи в жизни
✅Я совмещаю в себе несколько профессий:
копирайтер
корректор
озвучка текстов
транскрибатор
Помогу красиво и легко донести мысль до читателя
Развёрнуто и лаконично раскрою тему
Грамотно оформлю и сделаю все в лучшем виде
О себе:
Владею навыками Softkill, легко иду на контакт, быстро генерирую идеи и выделять важное среди вторичного.))
Возможно именно с вами мы будем работать в унисон)
♦Также буду рада заказчикам на постоянное сотрудничество♦
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