♦Помогу вам с текстом или озвучкой=)♦

Здравствуйте)я ваша находка на многие случаи в жизни

✅Я совмещаю в себе несколько профессий:

копирайтер

корректор

озвучка текстов

транскрибатор

Помогу красиво и легко донести мысль до читателя

Развёрнуто и лаконично раскрою тему

Грамотно оформлю и сделаю все в лучшем виде

О себе:

Владею навыками Softkill, легко иду на контакт, быстро генерирую идеи и выделять важное среди вторичного.))

Возможно именно с вами мы будем работать в унисон)

♦Также буду рада заказчикам на постоянное сотрудничество♦