Frontend Developer

﻿ О себе

Я живу в Москве и уже 3года занимаюсь Frontend разработкой. Программирования- не просто мое увлечение, это моя жизнь. Я всегда выступаю за использование современных подходов и технологий нетолько в веб-разработке, но и в IT. Я часто возглавляю Frontend разработку многих молодежных IT-стартапов, а также принимать участие во многих IT-события,организуемых Яндекс, Mail.ru.

Опыт

Участвуя в разработке мессенджера, я получил бесценный опыт не только Frontend, но и Backend разработки. Я занимался разработкой клиентской части приложения и сайта, но иногда появлялись

такие задачи, для которых мне пригодились знания в области серверной платформы Node.js. Я научился связывать MongoDB с Vue.js и Node.js, использовать пакеты шифрования сообщений на Node.js, разбираться в работе End-to-end архитектуре обмена сообщениями и делать плавную анимацию на JavaScript ;)

Технологии, которые я использую:

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Vue.js JavaScript HTML5 & CSS3 Node.js Git Webpack Babel MongoDB