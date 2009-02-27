Игорь Козин sleeptightsleeptight
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Молодой и талантливый дизайнер.
Учусь по специальности - Графический дизайн.
Умею работать в Photoshop и Illustrator,а также в 3Ds Max.
Моя главная направленность - Логотипы и Векторная Графика.
Но также могу поработать и с фирменным стилем и версткой сайтов.
Всегда готов к работе.
Делаю все быстро и качественно,тесно сотрудничая с заказчиком для достижения наилучшего результата.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для сайта overpro.ru274 просмотра
- Spitamen Capital194 просмотра
- De La Comforta170 просмотров