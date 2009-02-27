Молодой и талантливый дизайнер.

Учусь по специальности - Графический дизайн.

Умею работать в Photoshop и Illustrator,а также в 3Ds Max.

Моя главная направленность - Логотипы и Векторная Графика.

Но также могу поработать и с фирменным стилем и версткой сайтов.

Всегда готов к работе.

Делаю все быстро и качественно,тесно сотрудничая с заказчиком для достижения наилучшего результата.