Верстаю сайты с душой. Применяю адаптивность, кроссбраузерность, flexbox и jQuery

Кто я?

Работаю преподавателем в онлайн школе. Обучаю детишек от 7-14 программированию. Но хочу не только давать теоретические знания, но и оставаться в курсе последних технологий. Ваши проекты помогут мне в этом.

Что умею?

- html/css;

- БЭМ;

- адаптив;

- кроссбраузерность;

- jQuery;

- понятный код с комментариями.

Этого достаточно, чтобы сделать из вашего сайта конфетку ;)

Это что, бонус?

Да, все верно.

Каждый труд должен оплачиваться, поэтому если вы оставите отзыв, верну часть суммы.

Как связаться?

whatsapp, telegram - +7 953 731-1551

Email - [email protected]