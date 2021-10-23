Верстаю сайты с душой. Применяю адаптивность, кроссбраузерность, flexbox и jQuery
Кто я?
Работаю преподавателем в онлайн школе. Обучаю детишек от 7-14 программированию. Но хочу не только давать теоретические знания, но и оставаться в курсе последних технологий. Ваши проекты помогут мне в этом.
Что умею?
- html/css;
- БЭМ;
- адаптив;
- кроссбраузерность;
- jQuery;
- понятный код с комментариями.
Этого достаточно, чтобы сделать из вашего сайта конфетку ;)
Это что, бонус?
Да, все верно.
Каждый труд должен оплачиваться, поэтому если вы оставите отзыв, верну часть суммы.
Как связаться?
whatsapp, telegram - +7 953 731-1551
Email - [email protected]
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