slepchinskaya

Дарья slepchinskaya

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Менеджер по работе с маркетплейсами

• Подключение и настройка личного кабинета;

• Работа с контентом: заполнение, изменение и дополнение карточек товара,

обработка и загрузка фотографий, rich-контент, инфографика, описаний, свойств и характеристик;

• Оперативное взаимодействие с технической поддержкой маркетплейсов по текущим

вопросам;

• Активная работа по продвижению продукции на площадках: реклама, новинки, акции,

задействование всех внутренних рекламных инструментов.;

• Работа с отзывами/вопросами покупателей;

• Мониторинг цен конкурентов на площадках, предложение запуска акций.