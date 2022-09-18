slepchinskaya

Менеджер по работе с маркетплейсами
• Подключение и настройка личного кабинета;
• Работа с контентом: заполнение, изменение и дополнение карточек товара,
обработка и загрузка фотографий, rich-контент, инфографика, описаний, свойств и характеристик;
• Оперативное взаимодействие с технической поддержкой маркетплейсов по текущим
вопросам;
• Активная работа по продвижению продукции на площадках: реклама, новинки, акции,
задействование всех внутренних рекламных инструментов.;
• Работа с отзывами/вопросами покупателей;
• Мониторинг цен конкурентов на площадках, предложение запуска акций.
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