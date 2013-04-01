slevinkevin

Выполняю в установленные сроки письменные, полные и сокращенные переводы, о

Гаврилов Алексей Дмитриевич

Телефоны мобильный: 79621157684

E-mail: [email protected]

Адрес (фактический/по регистрации): г. Екатеринбург, ул. Вишневская 32/12.

Способ оплаты: яндекс кошелек.

Расценки: договорная, с/на англ. яз. 100р. за 1800 зн., с/на турецкий яз.180р. за 1800 зн.

Объем работы: 8-10 стр. в день., и больше.

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования высшее

Название учебного заведения

Уральский Гуманитарный Институт

Институт/Высшая школа

Переводоведение

Период обучения

2001-2006

Специальность

Переводчик

Квалификация

английский и турецкий языки

Дополнительное

образование

Компьютер

ОПЫТ РАБОТЫ Название организации

Переводческое агенство УралПереводСервис

Период работы

2006-2012

Должность

переводчик

Сфера деятельности

английски и турецкий языки

Основные обязанности

Осуществляю перевод научной, технологической, общественно-политической, экономической и другой специальной литературы, патентных описаний, нормативно-технической и товаро-сопроводительной документации, материалов переписки с зарубежными организациями, а также материалов конференций, совещаний, семинаров и т.д.

Место прохождения

производственной практики

Уральский Педагогический Институт

Основные обязанности

Выполненяю в установленные сроки устные и письменные, полные и сокращенные переводы, обеспечивая при этом точное соответствие переводов лексическому, стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, соблюдение установленных требований в отношении научных и технических терминов и определений.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯВладение ПК: программные продукты, степень владения.

Опытный пользователь, знание MS Office, работа с Интернетом.

Владение оргтехникой.

Факс, модем, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС и т.д.

Информация о дополнительной квалификации

Опытный пользователь ПК.

Знание иностранных языков, уровень владения.

английский, турецкий - свободно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дата Рождения

03.06.1984

Семейное положение,

наличие детей

Женат, детей нет.

Наличие водительского удостоверения

Есть, категория В.

Возможность командировок на новой работе

Нет.

Деловые качества,

Увлечения.

Владение всесторонней языковой компетенцией, как в рецептивном, так и в продуктивном плане, в обоих языках, участвующих в процессе перевода. Чтение, компьютер.