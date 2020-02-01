Привет! Я программист
Обо мне:
Программист-профессионал с большим практическим опытом проектирования, разработки и поддержки сайтов, порталов, сложных проектров.
Интересны объемные/долгосрочные и перспективные веб-проекты, идеальный вариант – с еженедельной оплатой на длительной основе.
В приоритете индивидуальная заказная разработка, объемные, нетиповые, длительные проекты с поддержкой: оригинальные корпоративные сайты, интернет-магазины, CRM, порталы, стартапы, интеграции, базы данных, личные кабинеты.
Мои контакты:
- Почта: [email protected]
- Skype: +7 951 023 45 61
- Telegram: @slexx12342
- GitHub: https://github.com/slexx1234
- Мой сайт (портфолио): https://slexx1234.netlify.com/
- PHP, Laravel
- Vue, Vuex, Nuxt
- JS, CoffeeScript, TypeScript
- CSS, SASS, LESS
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Портфолио
- Adbobr.com27 просмотров
- Grushik.ru36 просмотров
- CRM BeSmarter58 просмотров
- Bid Manager61 просмотр
- Author BeSmarter40 просмотров
- Tictactoee.netlify.com29 просмотров
- Icons enricher31 просмотр