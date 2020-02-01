Привет! Я программист

Обо мне:

Программист-профессионал с большим практическим опытом проектирования, разработки и поддержки сайтов, порталов, сложных проектров.

Интересны объемные/долгосрочные и перспективные веб-проекты, идеальный вариант – с еженедельной оплатой на длительной основе.

В приоритете индивидуальная заказная разработка, объемные, нетиповые, длительные проекты с поддержкой: оригинальные корпоративные сайты, интернет-магазины, CRM, порталы, стартапы, интеграции, базы данных, личные кабинеты.

Мои контакты: