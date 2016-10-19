slicemasta

О себе
Занимаюсь веб разработкой с 2008 года, на должности верстальщика/фронт-энд разработчика в киевской вебстудии AltSolution (http://altsolution.ua/), пообразованию системный программист (ВНУ СТИ 2008).
Навыки
● Используемые системы управления проектами:
Redmine
● Кроссбраузерная верстка, HTML5, CSS3, адаптивная верстка, версткаписем и приложений для мобильных устройств.
● CSS препроцессоры и фреймворки:
LESS, Stylus, Twitter Bootstrap, Foundation (изучаю)
● Таск менеджер:
Gulp
● JavaScript:
jQuery, jQuery Mobile, PhoneGap, ReactJS (изучаю)
● CMS:
1С-Битрикс, WordPress,MediaWiki, CMS Made Simple, студийная самописная на основе kohana
● Системы управления версиями:
SVN, GIT, CVS
● Шаблонизаторы:
Template Toolkit, Smarty,Pug (Jade), самописные
Образование
2003 - 2008
● Восточно-украинский национальный университет им. Владимира Даля
Бакалавр: разработка программного обеспечения.
Специалист: системный программист.
Работа
2008 - 2016
● Front-end Developer в AltSolution
Принимал участие в разработке как одностраничных промо сайтов (http://newyaris.toyota.ua/, http://highlander.toyota.ua/, http://venza.toyota.ua/), так игигантских порталов (http://www.tender.pro/, http://www.teclot.com/ui),магазинов (http://donpion.ua/, http://doctor-h.com.ua/), сми иразвлекательных порталов (http://kinoafisha.ua/, http://internetua.com/, http://telegraf.by/, http://nemokiev.com/),разрабатывал верстку и скрипты для мобильных приложений и игр (http://altsolution.ua/portfolio/applications-android-and-ios ),валютных и других виджетов. Последние 2года разрабатывал сайты на Bootstrap3, с большим кол-вом эффектов, анимаций и
js логики/эффектов (ссылки на них при личной переписке).
Владею русским и украинским языками в свободной форме, английский –чтение (базовый, в процессе изучения).
Больше информации можнонайти в моем блог-портфолио: http://якодер.рф/?fullportfolio а также портфолио студии вкоторой я работал: http://altsolution.ua/portfolio/