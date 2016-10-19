slicemasta

Front End / Верстальщик Балан И С

О себе

Занимаюсь веб разработкой с 2008 года, на должности верстальщика/фронт-энд разработчика в киевской вебстудии AltSolution (http://altsolution.ua/), пообразованию системный программист (ВНУ СТИ 2008).

Навыки

● Используемые системы управления проектами:

Redmine

● Кроссбраузерная верстка, HTML5, CSS3, адаптивная верстка, версткаписем и приложений для мобильных устройств.

● CSS препроцессоры и фреймворки:

LESS, Stylus, Twitter Bootstrap, Foundation (изучаю)

● Таск менеджер:

Gulp

● JavaScript:

jQuery, jQuery Mobile, PhoneGap, ReactJS (изучаю)

● CMS:

1С-Битрикс, WordPress,MediaWiki, CMS Made Simple, студийная самописная на основе kohana

● Системы управления версиями:

SVN, GIT, CVS

● Шаблонизаторы:

Template Toolkit, Smarty,Pug (Jade), самописные

Образование

2003 - 2008

● Восточно-украинский национальный университет им. Владимира Даля

Бакалавр: разработка программного обеспечения.

Специалист: системный программист.

Работа

2008 - 2016

● Front-end Developer в AltSolution

Принимал участие в разработке как одностраничных промо сайтов (http://newyaris.toyota.ua/, http://highlander.toyota.ua/, http://venza.toyota.ua/), так игигантских порталов (http://www.tender.pro/, http://www.teclot.com/ui),магазинов (http://donpion.ua/, http://doctor-h.com.ua/), сми иразвлекательных порталов (http://kinoafisha.ua/, http://internetua.com/, http://telegraf.by/, http://nemokiev.com/),разрабатывал верстку и скрипты для мобильных приложений и игр (http://altsolution.ua/portfolio/applications-android-and-ios ),валютных и других виджетов. Последние 2года разрабатывал сайты на Bootstrap3, с большим кол-вом эффектов, анимаций и

js логики/эффектов (ссылки на них при личной переписке).

Владею русским и украинским языками в свободной форме, английский –чтение (базовый, в процессе изучения).

Больше информации можнонайти в моем блог-портфолио: http://якодер.рф/?fullportfolio а также портфолио студии вкоторой я работал: http://altsolution.ua/portfolio/