Профессиональная реализация. Лояльное отношение к клиенту. Приятные скидки.ВНИМАНИЕ! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на weblancer.net. 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте бдительны! Вас обманывают!

О КОНТАКТАХ! Свои контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе! Мой логин в skype никак не связан с логином на weblancer, а также не содержит точек. Если вы получили мои контакты НЕ через личные сообщения на этом ресурсе - велика вероятность обмана. Напишите мне ЛС, чтобы удостовериться, с кем вы имеете дело.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (WebMoney/Western Union/Золотая корона/UniStream/Карта СберБанка).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.