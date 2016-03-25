Каждому товару в магазине присвоена стоимость доставки (поле _MPN_), необходимо реализовать функционал при котором в оформлении заказа при выборе пунктов «Курьерская доставка» (по Москве и МО) выводилось стоимость доставки для выбора покупателем и итог суммировался ...