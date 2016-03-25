sliema

Виктор Кузнецов sliema

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать оформление заказа на OpenCart

    Каждому товару в магазине присвоена стоимость доставки (поле _MPN_), необходимо реализовать функционал при котором в оформлении заказа при выборе пунктов «Курьерская доставка» (по Москве и МО) выводилось стоимость доставки для выбора покупателем и итог суммировался ...

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен программист работающий c движком PHPShop Enterprise

    Нужен программист работающий c движком PHPShop Enterprise (сборка 350003) Для наполнения интернет мгазина необходимо доработать ЧПУ на латинице URL должны генерироваться при заполнений новых карточек товаров и разделов! Со старых URL должен действовать 301 редирект

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен программист для доработки на движке PHPShop Enterprise

    Нужен программист работающий c движком PHPShop Enterprise (сборка 350003) Для наполнения интернет мгазина необходимо доработать ЧПУ на латинице URL должны генерироваться при заполнений новых карточек товаров и разделов! Со старых URL должен действовать 301 редирект

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад