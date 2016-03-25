Каждому товару в магазине присвоена стоимость доставки (поле _MPN_), необходимо реализовать функционал при котором в оформлении заказа при выборе пунктов «Курьерская доставка» (по Москве и МО) выводилось стоимость доставки для выбора покупателем и итог суммировался ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Нужен программист работающий c движком PHPShop Enterprise (сборка 350003) Для наполнения интернет мгазина необходимо доработать ЧПУ на латинице URL должны генерироваться при заполнений новых карточек товаров и разделов! Со старых URL должен действовать 301 редиректВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен программист работающий c движком PHPShop Enterprise (сборка 350003) Для наполнения интернет мгазина необходимо доработать ЧПУ на латинице URL должны генерироваться при заполнений новых карточек товаров и разделов! Со старых URL должен действовать 301 редиректВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад