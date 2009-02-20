Сведения о себе:

• Год и место рождения: 28.06.1987 г., г. Кишинёв

• Гражданство: Молдова, временная (студенческая) регистрация в г.Москва

• Проживание: Москва, ул. Бутлерова 5, кв.414, ближайшая станция метро - Калужская

• Национальность: русская

• Семейное положение: не замужем

• Дети: нет

Контактные данные:

• E-mail: [email protected]

• Icq: 120436085

Образование:

2005 – настоящее время

г. Москва

Российский государственный университет им. И.М.Губкина

Факультет: экономика и управление на нефтегазовых предприятиях

2000-2005 гг.

г. Кишинёв

Курсы английского языка при американском посольстве. После окончания курсов был присвоена квалификация переводчика.

Профессиональные навыки:

• Windows, MS Office, Internet, Adobe Photoshop - опытный пользователь

Профессиональный опыт:

Январь 2008 – настоящее время

Информационно-развлекательный портал Bugaga.ru, Zooblog.ru, TopCelebs.ru

Должность: редактор-модератор, журналист (Сливочка)

Должностные обязанности: Добавление, редактирование и модерация новостей, обратная связь с пользователями.

Сентябрь 2007 – сентябрь 2008

Информационно-развлекательное издание MediaКонцерт.

Должность: зам. гл. редактора, корреспондент (Анна Глазкина)

Должностные обязанности: Написание и публикация статей, редактирование и добавление материала на сайт.

август 2007 – ноябрь 2007

Компания «Coopers Management»

Должность: Секретарь-референт бизнес центра

Должностные обязанности: Работа с оргтехникой, отправка факсов, сканирование, приём звонков, выполнение поручений руководства, работа с бумагами, составление расписания мероприятий и отчётов, общение с иностранными клиентами, ведение первичной бухгалтерии.

2003-2005

Компания Internet Media SRL

Должность: Администратор сайтов, контент-менеджер

Должностные обязанности: поддержка сайтов, наполнение контентом, создание баннеров, рассылка писем, набор текста, составление и оформление презентаций, исполнение поручений руководства.

Личные качества:

Обладаю хорошими организационными способностями. Требовательна к себе и другим. Способна сплотить команду для достижения поставленной руководителем цели. Чётко соблюдаю субординацию. Готова к выполнению поставленных передо мной целей и задач. Ответственно подхожу к работе. Коммуникабельная, адекватная, активная, находчивая.

Знание языков:

Английский – advanced. Свободно говорю, перевожу и пишу.

Румынский – свободно говорю, перевожу и пишу.

Сфера деятельности и род занятий:

административная работа, оператор ПК, реклама, PR, средства массовой информации, туризм, гостиничный бизнес.

Желаемая должность:

Хотелось бы найти работу, которую можно совмещать с учёбой.

Должность может быть связана с написанием и публикацией статей, помощью в рабочем процессе, обеспечением полноценной деятельности организации, с помощью в организации мероприятий, с выполнением поручений и т.д.

Или должность, не требующая опыта работы, но приветствующая творческий подход, огромное желание работать и обучаться.