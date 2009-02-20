Сведения о себе:
• Год и место рождения: 28.06.1987 г., г. Кишинёв
• Гражданство: Молдова, временная (студенческая) регистрация в г.Москва
• Проживание: Москва, ул. Бутлерова 5, кв.414, ближайшая станция метро - Калужская
• Национальность: русская
• Семейное положение: не замужем
• Дети: нет
Контактные данные:
• E-mail: [email protected]
• Icq: 120436085
Образование:
2005 – настоящее время
г. Москва
Российский государственный университет им. И.М.Губкина
Факультет: экономика и управление на нефтегазовых предприятиях
2000-2005 гг.
г. Кишинёв
Курсы английского языка при американском посольстве. После окончания курсов был присвоена квалификация переводчика.
Профессиональные навыки:
• Windows, MS Office, Internet, Adobe Photoshop - опытный пользователь
Профессиональный опыт:
Январь 2008 – настоящее время
Информационно-развлекательный портал Bugaga.ru, Zooblog.ru, TopCelebs.ru
Должность: редактор-модератор, журналист (Сливочка)
Должностные обязанности: Добавление, редактирование и модерация новостей, обратная связь с пользователями.
Сентябрь 2007 – сентябрь 2008
Информационно-развлекательное издание MediaКонцерт.
Должность: зам. гл. редактора, корреспондент (Анна Глазкина)
Должностные обязанности: Написание и публикация статей, редактирование и добавление материала на сайт.
август 2007 – ноябрь 2007
Компания «Coopers Management»
Должность: Секретарь-референт бизнес центра
Должностные обязанности: Работа с оргтехникой, отправка факсов, сканирование, приём звонков, выполнение поручений руководства, работа с бумагами, составление расписания мероприятий и отчётов, общение с иностранными клиентами, ведение первичной бухгалтерии.
2003-2005
Компания Internet Media SRL
Должность: Администратор сайтов, контент-менеджер
Должностные обязанности: поддержка сайтов, наполнение контентом, создание баннеров, рассылка писем, набор текста, составление и оформление презентаций, исполнение поручений руководства.
Личные качества:
Обладаю хорошими организационными способностями. Требовательна к себе и другим. Способна сплотить команду для достижения поставленной руководителем цели. Чётко соблюдаю субординацию. Готова к выполнению поставленных передо мной целей и задач. Ответственно подхожу к работе. Коммуникабельная, адекватная, активная, находчивая.
Знание языков:
Английский – advanced. Свободно говорю, перевожу и пишу.
Румынский – свободно говорю, перевожу и пишу.
Сфера деятельности и род занятий:
административная работа, оператор ПК, реклама, PR, средства массовой информации, туризм, гостиничный бизнес.
Желаемая должность:
Хотелось бы найти работу, которую можно совмещать с учёбой.
Должность может быть связана с написанием и публикацией статей, помощью в рабочем процессе, обеспечением полноценной деятельности организации, с помощью в организации мероприятий, с выполнением поручений и т.д.
Или должность, не требующая опыта работы, но приветствующая творческий подход, огромное желание работать и обучаться.