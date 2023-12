Привет. Закажи свой проект у нас:

Языки на которых работаем: C++, C#, Python, JS, PHP

Список наших услуг:

Разработаем практически любой проект. От простого до сверхсложного.

Что мы делаем:

-Создание сайтов | Доработка сайтов | Копирование сайтов.

- Создание интернет магазинов | Разработка корпоративных сайтов.

-Разработка фейков | Разработка Стилеров | Разработка Ботнетов

-Разработка ботов для Telegram и других мессенджеров.

-Разработка софта | Разработка чекеров и брут софта.

-Фикс багов, переписываем чужой код.

Имеется опыт, доступные цены, отличное качество.

Поддержка проектов до 1 года.

-Связаться с нами | TG@BloodTraillll

EN:

Hello. Order your project from us:

Languages in which we work: C ++, C #, Python, JS, PHP

List of our services:

We will develop almost any project. From simple to super complex.

What are we doing:

-Site creation | Website improvement | Copying sites.

- Creation of online stores | Development of corporate websites.

-Development of fakes | Styler Development | Botnet Development

-Development of bots for Telegram and other messengers.

-Software development | Development of checkers and brute software.

-Fix bugs, rewrite someone else's code.

We have experience, reasonable prices, excellent quality.

Project support up to 1 year.

-Contact us | TG@BloodTraillll