Требуется эротический шаблон для DLE (пример adultdesign) Чтобы выбрал в админке скин и всё работало. Можно ещё такой вариант, Вы исправляете ошибки в шаблоне adultdesign и всё. Естественно цена будет дешевле. Жду предложений.
- $50Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется сделать минимальный дизайн на тему Амстердам. Лого 468*60 Инфа место под доп инфу Меню основная инфа копирайт место под доп инфу счетчикДизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим баннер 88*31 для vashwarez.com Бюджет мал.Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходим шаблон (легкий) для DLE движка. Расположение в 3 колонки. Справа и слева шириной 200px-210px, по центу все остальное пространство. Место под баннеры в шапке и внизу, слева и справа. Возможно менять в любое время. Например http://scanday.ruДизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Ничего сложно. Нужно что-то подобное http://www.rosshoes.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо собрать всё новое с сайта системы+форум и настроив и протестив. Чтоб все работало и было готово к установке и запуску ресурса.Настройка сервера/ПО12 заявокЗакрыт18 лет назад
Онлайн игра например дурак... игра осуществляется между реальными людьми, и компом...Разработка игр18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Посмотрите rusip.com + биржа для продажи кредитов в авторежиме. Админка управлением всеми функциями необходимыми для работы системы.Веб-программирование10 заявокЗакрыт20 лет назад