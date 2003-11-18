sllimm

Михаил Дубовой sllimm

 
39 летРоссия/Новосибирск
20 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • ЭроШаблон для DLE

    $50

    Требуется эротический шаблон для DLE (пример adultdesign) Чтобы выбрал в админке скин и всё работало. Можно ещё такой вариант, Вы исправляете ошибки в шаблоне adultdesign и всё. Естественно цена будет дешевле. Жду предложений.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Минимальный дизайн

    Требуется сделать минимальный дизайн на тему Амстердам. Лого 468*60 Инфа место под доп инфу Меню основная инфа копирайт место под доп инфу счетчик

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер 88*31

    Необходим баннер 88*31 для vashwarez.com Бюджет мал.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон для DLE

    Необходим шаблон (легкий) для DLE движка. Расположение в 3 колонки. Справа и слева шириной 200px-210px, по центу все остальное пространство. Место под баннеры в шапке и внизу, слева и справа. Возможно менять в любое время. Например http://scanday.ru

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на CMS SmallNuke

    Необходимо собрать всё новое с сайта системы+форум и настроив и протестив. Чтоб все работало и было готово к установке и запуску ресурса.

    Настройка сервера/ПО12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Игра

    Онлайн игра например дурак... игра осуществляется между реальными людьми, и компом...

    Разработка игр18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад