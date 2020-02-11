Помощница в ведении INSTAGRAM. Визуальный ассистент в составлении вашей ленты, менеджер блогов, копирайтер. Справлюсь с любой работой в этой соц.сети.

Прошла множество обучающих онлайн-курсов о полной упаковке вашей страницы (название, шапка профиля, составление визуальной концепции вашей ленты, веду аккуанты разной тематики, могу быть менеджером блога.

Знаю какие ИСТОРИИ ЗАХОДЯТ и как ПОДНИМАТЬ ОХВАТЫ так, чтобы ваши УСЛУГИ ПОКУПАЛИ. Составляю КОНТЕНТ ПЛАН + ВИЗУАЛ ленты : 12 фото (ЕДИНОЖДЫ) или ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ в составлении ленты. Могу ПОЛНОСТЬЮ ВЕСТИ ваш КОММЕРЧЕСКИЙ АККУАНТ и следить за ним от А до Я.

Выполняю работу КАЧЕСТВЕННО, потому что это то дело, которое приносит УДОВОЛЬСТВИЕ.

Провожу КОНСУЛЬТАЦИИ, где НАПРАВЛЯЮ вас на создание ПОПУЛЯРНОГО БЛОГА и полностью СОПРОВОЖДАЮ в его ВЕРНОМ ведении.