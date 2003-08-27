Удобные, а главное качественные сайты в срок с чистым кроссбраузерным валидным кодом и адаптивом! Flexbox, Grid, CSS3/HTML5, чистый Java Script, БЭМ

Делаю все, чтобы каждый заказчик остался доволен!

Почему выгодно выбрать именно меня?

 Экономия бюджета! Разработаю удобную адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Вам не придется тратить деньги на заказ дополнительных макетов дизайна

Разработаю удобную адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Вам не придется тратить деньги на заказ дополнительных макетов дизайна  Время. Работа обязательно будет выполнена в договоренный срок!

Работа обязательно будет выполнена в договоренный срок! Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

E-mail: [email protected]

Телеграм: @sofillin

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Гарантия на верстку🤝

В течение целых двух недель после передачи готовой работы бесплатно сделаю правки!

Обучалась на курсе, много практиковалась и решила представлять свои услуги как фрилансер :)

Станьте первым кто оставит отзыв! А вот кстати мое портфолио:

https://www.weblancer.net/users/slnyshh/portfolio/