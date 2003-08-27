slnyshh

Софья slnyshh

 
20 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Удобные, а главное качественные сайты в срок с чистым кроссбраузерным валидным кодом и адаптивом! Flexbox, Grid, CSS3/HTML5, чистый Java Script, БЭМ

Делаю все, чтобы каждый заказчик остался доволен!

Почему выгодно выбрать именно меня?

  • Экономия бюджета! Разработаю удобную адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Вам не придется тратить деньги на заказ дополнительных макетов дизайна
  • Время. Работа обязательно будет выполнена в договоренный срок!
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Связь📞

E-mail: [email protected]

Телеграм: @sofillin

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Гарантия на верстку🤝

В течение целых двух недель после передачи готовой работы бесплатно сделаю правки!

Обучалась на курсе, много практиковалась и решила представлять свои услуги как фрилансер :)

Станьте первым кто оставит отзыв! А вот кстати мое портфолио:

https://www.weblancer.net/users/slnyshh/portfolio/

HTMLCSSjQueryJavaSASS