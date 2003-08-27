Удобные, а главное качественные сайты в срок с чистым кроссбраузерным валидным кодом и адаптивом! Flexbox, Grid, CSS3/HTML5, чистый Java Script, БЭМ
Делаю все, чтобы каждый заказчик остался доволен!
Почему выгодно выбрать именно меня?
- Экономия бюджета! Разработаю удобную адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Вам не придется тратить деньги на заказ дополнительных макетов дизайна
- Время. Работа обязательно будет выполнена в договоренный срок!
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
E-mail: [email protected]
Телеграм: @sofillin
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Гарантия на верстку🤝
В течение целых двух недель после передачи готовой работы бесплатно сделаю правки!
Обучалась на курсе, много практиковалась и решила представлять свои услуги как фрилансер :)
Станьте первым кто оставит отзыв! А вот кстати мое портфолио:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка аптеки для животных "Mixlab"11 просмотров
- Адаптивная верстка landing page "Go Hub"16 просмотров
- Адаптивная верстка магазина здорового питания11 просмотров
- Адаптивная верстка landing page "Travel & tours"14 просмотров
- Адаптивный сайт landing page "HR-аутсорсинг"9 просмотров