статьи, тексты, обзоры

Образование средне-техническое, по

специальности технолог

машиностроения. Работаю оператором

фрезерного станка с чпу(опыт работы

3года). Пишу тексты, обзоры,

статьи(копирайтинг, рерайтинг). Интересны темы: обработка металлов,

режущие и мерительные инструменты;

мобильные телефоны,

mp3 плееры, ноутбуки. На протяжении

пяти лет

являлся и являюсь постоянным читателем ряда изданий, пишущих про

компьютеры, жезезо, софт, телефоны,

плееры и т.д.(chip, upgrade, mobile digital).Категорически Не пишу про : автомобили, строительство, биржи, бизнес, форекс, медицина, спорт, отели, квартиры,одежду.