статьи, тексты, обзоры
Образование средне-техническое, по
специальности технолог
машиностроения. Работаю оператором
фрезерного станка с чпу(опыт работы
3года). Пишу тексты, обзоры,
статьи(копирайтинг, рерайтинг). Интересны темы: обработка металлов,
режущие и мерительные инструменты;
мобильные телефоны,
mp3 плееры, ноутбуки. На протяжении
пяти лет
являлся и являюсь постоянным читателем ряда изданий, пишущих про
компьютеры, жезезо, софт, телефоны,
плееры и т.д.(chip, upgrade, mobile digital).Категорически Не пишу про : автомобили, строительство, биржи, бизнес, форекс, медицина, спорт, отели, квартиры,одежду.
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