slonn7011994

Обо мнеСпециалист по интернет- маркетингуПомогаю небольшим компаниям строить бизнес и получать клиентов из ИнтернетДля этого реализую план мероприятий по продвижению:

разрабатываю долгосрочную стратегию;

управляю работами по изготовлению сайта;

настраиваю контекстную и таргетированную рекламу в социальных сетях;

провожу мероприятия по СЕО;

создаю материал для публикаций, e-mail и СМС рассылок;

работаю с полученными данными систем аналитики.

Часть перечисленных работ выполняю сам, часть - делегирую профильным специалистам своей команды. Рабочие отношения с заказчиками всегда строю на взаимной выгоде, сотрудничестве

и доверии. Предоставляю официальные договора и гарантии на качество

своих услуг. Основной ориентир в проектах - финансовая рентабельность инвестиций и рост объемов продаж заказчика. Мои услуги

обязательно должны помогать приносить прибыль. Предпочитаю работать удаленно, но рассмотрю варианты.Не имею территориальных ограничений и работаю с проектами по всему миру. (русскоязычный сегмент). Для эффективности общения и координации с офисом заказчика использую

мессенджеры и менеджер задач. Если вы еще не используете эти технологии,

буду рад поделиться опытом. Стараюсь быть профессионалом своего дела. Регулярно делаю вклады в самообразование: прохожу онлайн

курсы и посещаю профильные семинары. Помимо современных технологий интересуюсь спортом и здоровым образом жизни, стараюсь помогать и быть полезным людям: