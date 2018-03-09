slonn7011994

Обо мнеСпециалист по интернет- маркетингуПомогаю небольшим компаниям строить бизнес и получать клиентов из ИнтернетДля этого реализую план мероприятий по продвижению:
- разрабатываю долгосрочную стратегию;
- управляю работами по изготовлению сайта;
- настраиваю контекстную и таргетированную рекламу в социальных сетях;
- провожу мероприятия по СЕО;
- создаю материал для публикаций, e-mail и СМС рассылок;
- работаю с полученными данными систем аналитики.
и доверии. Предоставляю официальные договора и гарантии на качество
своих услуг. Основной ориентир в проектах - финансовая рентабельность инвестиций и рост объемов продаж заказчика. Мои услуги
обязательно должны помогать приносить прибыль. Предпочитаю работать удаленно, но рассмотрю варианты.Не имею территориальных ограничений и работаю с проектами по всему миру. (русскоязычный сегмент). Для эффективности общения и координации с офисом заказчика использую
мессенджеры и менеджер задач. Если вы еще не используете эти технологии,
буду рад поделиться опытом. Стараюсь быть профессионалом своего дела. Регулярно делаю вклады в самообразование: прохожу онлайн
курсы и посещаю профильные семинары. Помимо современных технологий интересуюсь спортом и здоровым образом жизни, стараюсь помогать и быть полезным людям: