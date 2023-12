Платформы: IBM PC, Motorola 68xxxx

Операционные системы: Windows 9x/NT/2000/XP, Linux (Mandrake, Red Hat и др.), Palm OS. Основной опыт – Windows.

Языки программирования: C++ - основной опыт (6 лет), C, C#, VB, VB.Net (3год)- хорошее знание. Программирование и сопровождение ПО под платформу Intel, опыт программирования под платформу Motorola 68xxxx, опыт работы с VBScript.

Опыт в проектировании архитектуры ПО и в объектно-ориентированном дизайне. Использование системы контроля версий Visual Source Safe (Microsoft) и системы совместной работы - Outlook, Project (Microsoft).

Опыт руководства проектными группами численностью до 3 разработчиков, составление ТЗ, функциональных и программных спецификаций. Планирование разработки, создание рекомендаций по тестированию. Взаимодействие с клиентами, в том числе и иностранными.

Разработка ПО под Windows платформы. Библиотеки MFC, WTL, ATL, STL, Platform SDK, Direct Show SDK, .Net SDK, FCL (.Net Framework Class Library), .Net Remoting, ASP, ASP.Net, OLEDB, OpenGL1.0, DirectX, NVidia SDK, COM/DCOM/OLE, MAPI, CDO, Microsoft Office object model.