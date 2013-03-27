Ретушь фотографий, художесвенная обработка
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Портфолио
- Коллаж в стиле поп-арт426 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
12 лет назад
Фото получилось идеальным, спасибо за кропотливую работу.
Ответный отзыв
Очень понимающий и адекватный заказчик. Всегда оперативно отвечает на возникающие вопросы и ценит чужой труд, а это всегда приятно. Рекомендую искренне!!! Спасибо за сотрудничество.
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга