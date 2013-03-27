slonoksana

Оксана slonoksana

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Ретушь фотографий, художесвенная обработка

почта [email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

konfetto
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Обработка фото для каталога интернет магазина
Фото получилось идеальным, спасибо за кропотливую работу.
Очень понимающий и адекватный заказчик. Всегда оперативно отвечает на возникающие вопросы и ценит чужой труд, а это всегда приятно. Рекомендую искренне!!! Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга