slvaunkakelbler

Веб-Дизайнер новичек

Перспективный молодой парень, знающий основы програмирования на html, css, php, js, защищенный диплом на 4, демонтрационная работа от скилбокс на 5. Аналитический, математический склад ума) Люблю изучать что то новое, быстро обучаюсь, люблю копаться в чужом коде, разбирать что где и как, и запоминать для дальнейшего использования, желаю найти компанию в которую примут стажера, готов к любым сложностям.