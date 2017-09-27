Фотография (обработка)

Добрый день! Я Фотограф, ретушер. Владею Photoshop.

Фотография, фотосъемка, ретушь.

Выполню Ваши задания быстро и качественно.

Фотосъемка на заданную тематику;

Фотосъемка мероприятий и торжеств;

Обработка фото;

Обтравка фото для интернет магазинов

В системе зарегистрирована недавно, поэтому очень дорожу репутацией и рейтингом.

Территориально: Украина, Киев.

Не подведу!

Люблю ретушь и обработку фото, и немного фотографирую пока друзей. Постоянно изучаю новые техники. Люблю работу где есть цель и сроки, а зарплата зависит от результата проделанной работы.

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа.

График работы: удаленная работа.

Оплата Визакарт, Мастер карт, Приват банк, Юниверсал банк, паер, окпей....