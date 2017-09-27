Фотография (обработка)
Добрый день! Я Фотограф, ретушер. Владею Photoshop.
Фотография, фотосъемка, ретушь.
Выполню Ваши задания быстро и качественно.
- Фотосъемка на заданную тематику;
- Фотосъемка мероприятий и торжеств;
- Обработка фото;
- Обтравка фото для интернет магазинов
Территориально: Украина, Киев.
Не подведу!
Люблю ретушь и обработку фото, и немного фотографирую пока друзей. Постоянно изучаю новые техники. Люблю работу где есть цель и сроки, а зарплата зависит от результата проделанной работы.
Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа.
График работы: удаленная работа.
Оплата Визакарт, Мастер карт, Приват банк, Юниверсал банк, паер, окпей....
Портфолио
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