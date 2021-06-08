📽ТВОРЧЕСКИ ДИЗАЙН ВИДЕО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Продающий ВидеоМаркетинг

Видеоролик поздравление

Креативное видео

Работа в профессиональной программе. Adobe After Effects Sony Vegas Pro

Монтаж с использованием 3D графики и многое другое по Вашему пожеланию.

﻿С удовольствием ❤️ сделаю для вас слайд-шоу на все случаи жизни: день рождения и юбилей, романтические, детские, зимние, летние, туристические, повседневные, биографические, семейные, в стиле ретро, на годовщину свадьбы.

Соберите свои воспоминания в одном слайд-шоу. А я помогу со сценарием и подберу лучшее музыкальное сопровождение и оформление.