📽ТВОРЧЕСКИ ДИЗАЙН ВИДЕО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Продающий ВидеоМаркетинг
Видеоролик поздравление
Креативное видео
Работа в профессиональной программе. Adobe After Effects Sony Vegas Pro
Монтаж с использованием 3D графики и многое другое по Вашему пожеланию.
С удовольствием ❤️ сделаю для вас слайд-шоу на все случаи жизни: день рождения и юбилей, романтические, детские, зимние, летние, туристические, повседневные, биографические, семейные, в стиле ретро, на годовщину свадьбы.
Соберите свои воспоминания в одном слайд-шоу. А я помогу со сценарием и подберу лучшее музыкальное сопровождение и оформление.
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Портфолио
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