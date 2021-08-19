Smack-art | Дизайн со вкусом
Ищешь классного и современного Дизайнера?ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?
Надоели серые и нудные шаблоны? - Хочешь чего то свежего и сочного?
Предпочитаешь за место скучного и серого дизайна - Яркий и Стильный.
Хочешь следовать тенденциям в мире дизайна?
Ответив на следующие вопросы в положительном ключе, то тогда ты выбрал правильное решение.
Не ответив на следующие вопросы, вы также приняли правильное решение, ведь я вам в этом помогу.
Добро пожаловать! Меня зовут Максим "smack-art" Шалагин и я профессиональный дизайнер.
Сейчас я расскажу о себе вкратце:
Занимаюсь современным дизайном, не люблю шаблоны, предпочитаю работать с заказчиками, которые понимают, что такое техническое задание и бриф. Работаю в разных стилях, поэтому смогу гибко подстроиться под любой проект.
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