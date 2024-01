Владею Web технологиями: xml, xslt, dtd, html, xhtml, json, css, javascript, Ajax,Jquery, php,cgi, asp(C#, mvc, forms).

языки программирования: basic,q basic, VBA, visual basic net, pascal, delphi (давно не писал), С, С++ (+WINAPI), C# 4.0.

языки: русский, английский, украинский.

--------------------------------------------------------

Web technology: xml, xslt, dtd, html5, xhtml, json, css3, javascript, Ajax, Jquery, php, cgi, asp(C#, MVC, forms) – experience about 8 years.

SOA: WCF

programming language : basic,q basic, VBA, visual basic net, pascal, delphi (long time ago I am used him), С, С++ (+WINAPI,Omp, MMX,SSE), C# 4.0 [include LINQ, REGEX, bd providers, GDI+,Entity], multiThreding – experience about 6 years.

BD: MySql, Microsoft Access, Oracle, MSSql, xml-data, dbf,Interbase – experience about 4 years.

Also: products Microsoft Office, [La]Tex, UML, design pattern.

Language: Russian, English (medium, but not good speak), Ukrainian.

OS: Windows, Dos, *nix(basic)