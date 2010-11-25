Продвижение в социальных сетях

Предлагаем услуги качественного продвижения в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, facebook, twitter, livejournal,...).

На сегодняшний день социальные сети являются мощной рекламной площадкой, потому что в сравнении с сайтами и каталогами:

- работать с целевой аудиторией

- получать моментальный фидбек на деятельность компании, отслеживать репутацию

- увеличить уровень продаж

- проводить маркетинговые исследования и опросы среди ЦА абсолютно бесплатно

- организовать скрытые фокус-группы

- моментально распространять информацию в интернете

Мы предлагаем вам комплексный подход к рекламе вашего бизнеса в социальных сетях от обновления уже существующих аккаунтов до создания странички (группы) компании с нуля, включая приглашения пользователей.

Наши услуги

1. Разработка SMM-кампаний

2. Поддержка бизнесс-аккаунтов брендов/компаний в социальных сетях

3. Создание вирусной рекламы и ее посев

4. Разработка приложений для facebook.com и vkontakte.ru

5. Размещение рекламных сообщений в популярных блогах

6. Брендирование бизнесс-аккаунтов в социальных сетях.

7. Мониторинг Интернет-СМИ