Предлагаем услуги качественного продвижения в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, facebook, twitter, livejournal,...).
На сегодняшний день социальные сети являются мощной рекламной площадкой, потому что в сравнении с сайтами и каталогами:
- работать с целевой аудиторией
- получать моментальный фидбек на деятельность компании, отслеживать репутацию
- увеличить уровень продаж
- проводить маркетинговые исследования и опросы среди ЦА абсолютно бесплатно
- организовать скрытые фокус-группы
- моментально распространять информацию в интернете
Мы предлагаем вам комплексный подход к рекламе вашего бизнеса в социальных сетях от обновления уже существующих аккаунтов до создания странички (группы) компании с нуля, включая приглашения пользователей.
Наши услуги
1. Разработка SMM-кампаний
2. Поддержка бизнесс-аккаунтов брендов/компаний в социальных сетях
3. Создание вирусной рекламы и ее посев
4. Разработка приложений для facebook.com и vkontakte.ru
5. Размещение рекламных сообщений в популярных блогах
6. Брендирование бизнесс-аккаунтов в социальных сетях.
7. Мониторинг Интернет-СМИ