Архитектор-Визуализатор

Приветствую Вас на мом профиле!

Выполняю работы по 3D визуализации, полный пакет чертежей + авторский надзор. Дизайн интерьера - любой сложности (интерьер, архитектура). Работы выполняются в 3ds max, Archicad. В сфере 3d визуализации работаю более 3 лет, работаю на очень выгодных условиях . Могу гарантировать профессионально и качественно выполненную работу, которой Вы останетесь довольны.

Более подробно об условиях сотрудничества , цен, предоставления проекта, пишите в ЛС

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