Катерина Смайлова smailovakaterinasmailovakaterina
25 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Архитектор-Визуализатор
Приветствую Вас на мом профиле!
Выполняю работы по 3D визуализации, полный пакет чертежей + авторский надзор. Дизайн интерьера - любой сложности (интерьер, архитектура). Работы выполняются в 3ds max, Archicad. В сфере 3d визуализации работаю более 3 лет, работаю на очень выгодных условиях . Могу гарантировать профессионально и качественно выполненную работу, которой Вы останетесь довольны.
Более подробно об условиях сотрудничества , цен, предоставления проекта, пишите в ЛС
#Archica #3ds max #Coronarenderer
Портфолио
- ЖК "Малахит"17 просмотров
- ЖК "Малахит"18 просмотров