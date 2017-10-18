smakdamman

Настройка контекстной рекламы, профессионально и недорого

Я – это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить своё время на интернет-маркетинг и желает найти человека, который может взяться за интернет-маркетинг (или его часть) компании и будет работать в этом направлении максимально эффективно, автономно и за приемлемые деньги.

Опыт – 1,5 года.

Умею настраивать рекламу в Google, Yandex, Facebook, Instagram, Youtube, ВКонтакте

Максимальный бюджет с которым работал – 14 000 Грн/мес

Всего настроил более 30 рекламных кампаний в разных бизнес нишах

Неоднократно разрабатывал комплексные стратегии продвижения для бизнеса в интернете.

ПРИЧИНЫ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО КО МНЕ:

Во-первых, качество работы. 100% моих рекламных кампаний выполнены максимально качественно. Ещё не было ни разу чтобы я работал "спустя рукава" или срывал сроки. При этом у меня доступная, адекватная стоимость работ, без переплат. Поэтому если вам нужен ответственный и опытный специалист, то обращайтесь ко мне;

Во-вторых заметная финансовая выгода заказчика я отдаю себе отчёт в том что я должен экономить деньги своих заказчиков. Работая со мной вначале вы избавляете себя от ненужных переплат за работу исполнителя по настройке, а затем от потерь бюджета во время самой рекламной кампании, которые есть всегда при НЕкачественной настройке. Таким образом вы получаете двойную выгоду;

Уверен, наше сотрудничество будет приятным и результативным, как это обычно у меня и бывает.