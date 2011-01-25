Графический дизайнер / дизайнер одежды - стилист

Работаю со всем пакетом Adobe - (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Основное занятие - иллюстрации, фешн стайлинги, подготовка луков для журналов, веб дизайн, фотография.

Так же занимаюсь дизайном одежды и имидж консультированием. Предоставляю услуги личного стилиста.

Мои коллекции одежды и стайл луки можно увидеть на smalinovskaya.com

так же, приглашаю на блог - by.smalinovskaya.com