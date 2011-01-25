Графический дизайнер / дизайнер одежды - стилист
Работаю со всем пакетом Adobe - (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Основное занятие - иллюстрации, фешн стайлинги, подготовка луков для журналов, веб дизайн, фотография.
Так же занимаюсь дизайном одежды и имидж консультированием. Предоставляю услуги личного стилиста.
Мои коллекции одежды и стайл луки можно увидеть на smalinovskaya.com
так же, приглашаю на блог - by.smalinovskaya.com
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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Фотосъемка
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